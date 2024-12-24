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Карина Пардаева
Путешествия

В Турции запретили заселять туристов в маленькие номера в четырёх- и пятизвёздочных отелях

А также в комнаты без естественного освещения и ниже уровня земли.

  • Турецкие власти внесли соответствующие изменения в Положение о квалификации туристических объектов, пишет Turizm Ajansi.
  • Для четырёхзвёздочных отелей в Турции площадь номера не может быть меньше 20 м², а для пятизвёздочных — менее 25 м². В эти метры входят как сама комната, так и прилегающий санузел.
  • Исключение составят отели, расположенные в зданиях, имеющих культурную и историческую ценность.
  • Как отмечает «Турдом», перестраивать отели в Турции не планируется, а новшество скорее коснётся новых объектов.
Unsplash
Unsplash
  • Путешественники считают, что недобросовестные отельеры намеренно заселяют гостей в маленькие комнаты, чтобы за доплату предложить уже более просторный номер, отмечает издание.
  • Например, в июне 2024 года одна из туристок пожаловалась, что её заселили в «ужасный номер с пауками и запахом канализации», и при попытке переселиться потребовали доплату. Она была вынуждена доплатить $35 за «улучшенный номер», хотя номер оказался стандартным.
  • В августе другая туристка сообщила, что её разместили в корпусе, который не был указан в описании отеля, и это был не основной корпус. После уговоров на ресепшене её переселили, но в номер на первом этаже рядом с бассейном, где до полуночи проходили вечеринки.

#новости #турция

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36 комментариев
Nikita Selyanin

Ну по сути звучит логично, потому что оценка отелей по звёздам подразумевает не только обслуживание, но и размеры комнат. Теперь много 4 и 5 звёздочных отелей станут 3-х звёздочными)

7
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Артур Маслов

турецкие 5 звезд это по факту 2 звезды.
например в любом 5-звездочном отеле в туалете должен быть телефон иначе 5 звезд не получишь.
это требование безопасности, но все на него хуй клали в турции

5
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Mikhail Medvedev

Не станут. В Турции есть отели, которые продаются как 5*, но по факту могут не иметь классификации. Просто по усмотрению туроператора он 5*.

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Арсений

Ну а цена останется прежней)

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Вадим Д.

Ну всё, половину каждого турецкого отеля в помойку.

3
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у нас отмена

Турки хитрые, найдут выход из ситуации

1
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