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Евгения Евсеева
Путешествия

Владельцы хостелов пожаловались на закон о классификации объектов туризма — по ним им придётся на треть сократить заселённость номеров и увеличить количество туалетов

Это нормы могут стать «фатальными», утверждают они.

  • Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья (объединяет небольшие средства размещения) обратилась в Минэкономики с просьбой не устанавливать новые требования к хостелам в рамках положения о классификации отелей. Об этом пишет «Коммерсантъ».
  • Речь о законе, который приняли в ноябре 2024 года. По нему вводится единый реестр объектов классификации в сфере туристической деятельности. Сведения в нём будут подтверждать, что средство размещения прошло классификацию и имеет право предоставлять гостиничные услуги. Те, кто в реестр не вошёл, оказывать услуги туристам не смогут.
  • Включиться в реестр нужно с 1 января 2025 года. Сделать это должны гостиницы (хостелы, мотели, отели, апарт-отели, пансионаты), горнолыжные трассы и пляжи. Добавляться в реестр нужно для получения уникального идентификационного номера. Его будут обязаны указывать онлайн-сервисы по поиску туристического жилья.
  • Хостелам, чтобы пройти классификацию, придётся уменьшить число мест в номерах с 12 до восьми, а также удвоить количество душевых и туалетов. Об этом же в интервью BFM говорил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Он отмечал, что сейчас количество туалетов определяется из расчёта один туалет на десять человек. По новым требованиям должен быть один туалет на пять человек.
  • Эти нормы, по мнению организации, могут стать «фатальными» для существующих объектов, где изменения часто невозможны конструктивно.
Владельцы хостелов пожаловались на закон о классификации объектов туризма — по ним им придётся на треть сократить заселённость номеров и увеличить количество туалетов

#новости #хостелы

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66
11
105 комментариев
Вадим Д.

придётся на треть сократить заселённость номеров и увеличить количество туалетовТо есть создать чуть менее бесчеловечные условия? Вот же злодеи!

27
6
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Иван Прохоров

Так это будет стоить дороже, тоже не очень человечно же получается, да?

4
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Максим Исаев

Скорее решать за взрослого человека, что ему лучше. Это то, чем депутаты уже занимаются много лет. "Забота о детях" это тоже самое, только усиленное

3
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Ree

человек сам в состоянии выбрать ему за копейки с одной душевой на 12 комнат или с тремя душевыми на 8 комнат за х5 цены. Без бюрократии мы в состоянии сами сделать выбор

3
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Ян Сухановский

а вас туда что ли насильно запихивают? если вам не нравится условия, то есть куча других мест.

1
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Сергей Д.

Эти клоповники точно разгонять надо...

14
1
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Corjik

Бедным надо запретить путешествовать даже внутри страны. Тоже мне, в другой город они хотят съездить. Пусть на отель копят а потом едут

19
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