Владельцы хостелов пожаловались на закон о классификации объектов туризма — по ним им придётся на треть сократить заселённость номеров и увеличить количество туалетов

Это нормы могут стать «фатальными», утверждают они. Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья (объединяет небольшие средства размещения) обратилась в Минэкономики с просьбой не устанавливать новые требования к хостелам в рамках положения о классификации отелей. Об этом пишет «Коммерсантъ».Речь о законе, который приняли в ноябре 2024 года. По нему вводится единый реестр объектов классификации в сфере туристической деятельности. Сведения в нём будут подтверждать, что средство размещения прошло классификацию и имеет право предоставлять гостиничные услуги. Те, кто в реестр не вошёл, оказывать услуги туристам не смогут.Включиться в реестр нужно с 1 января 2025 года. Сделать это должны гостиницы (хостелы, мотели, отели, апарт-отели, пансионаты), горнолыжные трассы и пляжи. Добавляться в реестр нужно для получения уникального идентификационного номера. Его будут обязаны указывать онлайн-сервисы по поиску туристического жилья.Хостелам, чтобы пройти классификацию, придётся уменьшить число мест в номерах с 12 до восьми, а также удвоить количество душевых и туалетов. Об этом же в интервью BFM говорил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Он отмечал, что сейчас количество туалетов определяется из расчёта один туалет на десять человек. По новым требованиям должен быть один туалет на пять человек.Эти нормы, по мнению организации, могут стать «фатальными» для существующих объектов, где изменения часто невозможны конструктивно.#новости #хостелы
придётся на треть сократить заселённость номеров и увеличить количество туалетовТо есть создать чуть менее бесчеловечные условия? Вот же злодеи!
Так это будет стоить дороже, тоже не очень человечно же получается, да?
Скорее решать за взрослого человека, что ему лучше. Это то, чем депутаты уже занимаются много лет. "Забота о детях" это тоже самое, только усиленное
человек сам в состоянии выбрать ему за копейки с одной душевой на 12 комнат или с тремя душевыми на 8 комнат за х5 цены. Без бюрократии мы в состоянии сами сделать выбор
а вас туда что ли насильно запихивают? если вам не нравится условия, то есть куча других мест.
Эти клоповники точно разгонять надо...
Бедным надо запретить путешествовать даже внутри страны. Тоже мне, в другой город они хотят съездить. Пусть на отель копят а потом едут