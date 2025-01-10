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Карина Пардаева
Путешествия

Власти Киото планируют повысить налог на проживание туристов до 10 тысяч иен за ночь

Вместо нынешних 1000 иен — 646 рублей по курсу ЦБ на 10 января 2025 года.

  • В феврале 2025 года власти Киото предложат муниципальному собранию рассмотреть поправки к постановлению о налоге на проживание. Если изменения одобрят, новые налоговые тарифы вступят в силу с 2026 года, пишет Kyodo News.
  • Новые ставки хотят разделить на пять уровней. Номера дороже 100 тысяч иен (64,6 тысячи рублей по курсу ЦБ на 10 января 2025 года) за ночь будут облагаться максимальным налогом в размере 10 тысяч иен (6,4 тысяч рублей). При этом минимальная ставка в 200 иен (129,2 рублей по курсу ЦБ на 10 января 2025-го) сохранится, но будет применяться при стоимости проживания от 6000 иен (3,8 тысячи рублей) за ночь.
Unsplash
Unsplash
  • Власти ожидают, что благодаря новой системе доходы города увеличатся вдвое: с примерно 5,2 млрд иен в 2023 финансовом году до 10 млрд иен (646,1 млн рублей по курсу ЦБ на 10 января 2025-го) или больше.
  • Киото начал взимать налог в 2018 году со всех гостей гостиниц, отелей и других объектов размещения. Сейчас в городе действует трёхуровневый налог на проживание: от 200 до 1000 иен в зависимости от стоимости ночи.

#новости #япония

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61 комментарий
muchizhi

В Питере конечно со ста рублями скромничают. Ну хотя надо же с чего-то начинать

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Буквоед

Если прочесть новость целиком, то там 129 рублей для обычных эконом-туристов. 6 тысяч по нашему курсу – для лухари.

5
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