Власти Киото планируют повысить налог на проживание туристов до 10 тысяч иен за ночь

Вместо нынешних 1000 иен — 646 рублей по курсу ЦБ на 10 января 2025 года.В феврале 2025 года власти Киото предложат муниципальному собранию рассмотреть поправки к постановлению о налоге на проживание. Если изменения одобрят, новые налоговые тарифы вступят в силу с 2026 года, пишет Kyodo News.Новые ставки хотят разделить на пять уровней. Номера дороже 100 тысяч иен (64,6 тысячи рублей по курсу ЦБ на 10 января 2025 года) за ночь будут облагаться максимальным налогом в размере 10 тысяч иен (6,4 тысяч рублей). При этом минимальная ставка в 200 иен (129,2 рублей по курсу ЦБ на 10 января 2025-го) сохранится, но будет применяться при стоимости проживания от 6000 иен (3,8 тысячи рублей) за ночь.UnsplashВласти ожидают, что благодаря новой системе доходы города увеличатся вдвое: с примерно 5,2 млрд иен в 2023 финансовом году до 10 млрд иен (646,1 млн рублей по курсу ЦБ на 10 января 2025-го) или больше.Киото начал взимать налог в 2018 году со всех гостей гостиниц, отелей и других объектов размещения. Сейчас в городе действует трёхуровневый налог на проживание: от 200 до 1000 иен в зависимости от стоимости ночи.#новости #япония
В Питере конечно со ста рублями скромничают. Ну хотя надо же с чего-то начинать
Если прочесть новость целиком, то там 129 рублей для обычных эконом-туристов. 6 тысяч по нашему курсу – для лухари.