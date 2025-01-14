Авиакомпания Ryanair призвала ограничить продажи алкогольных напитков пассажирам в аэропортах Европы

Чтобы повысить безопасность полётов.Ryanair разместила на своём сайте подробности иска к одному из пассажиров, из-за которого в апреле 2024 года авиакомпании пришлось отклониться от курса и досрочно посадить самолёт. В конце заявления компания предложила властям Евросоюза «принять меры по ограничению продажи алкоголя в аэропортах».Перевозчик отметил, что авиакомпании уже сами ограничивают продажи алкоголя на борту самолётов, но, например, во время задержек рейсов пассажиры не ограничены в покупке и потреблении спиртного.По мнению Ryanair, пассажирам можно было бы разрешать не больше двух алкогольных напитков в аэропортах, а контролировать это с помощью посадочных талонов. Это помогло бы сделать поездки безопаснее, считает компания.Вместе с тем, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, которые приводит Bloomberg, в 2023 году на каждые 480 рейсов по всему миру приходился один инцидент с недисциплинированными пассажирами. Для сравнения: в 2022 году был один инцидент на каждые 568 рейсов.#новости #авиаперелёты
Проблема не в алкоголе, а в общем падении культуры поведения. Сам часто летаю по работе, и трезвые пассажиры с их громкими детьми и откинутыми креслами порой раздражают куда больше
Подскажи что с детьми делать надо. А то с одной стороны говорят рожайте больше. А с другой вот покой господ дети нарушают.
да. это точно
как часто из-за пассажиров с детьми приходится экстренно сажать самолет или задерживать вылет и вызывать ментов?
Ограничивать продажу алкоголя - это слишком. Я люблю выпить бокал вина перед полетом, чтобы расслабиться. Думаю, нужно просто усилить контроль за пьяными пассажирами и наказывать их.
Статья вроде короткая. Можно и до конца дочитать.