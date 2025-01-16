Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Образование
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Путешествия

Из порта «Морской фасад» Санкт-Петербурга отправили паром в Калининград

Пока в тестовом режиме.

  • Первый рейс парома «Антей» отправился днём 16 января 2025 года из порта «Морской фасад» в Санкт-Петербурге в Калининград.
  • По словам главы комитета по транспорту Валентина Енокаева, которого цитирует «Фонтанка», это тестовый рейс: он доставит в Калининград троих пассажиров и 17 единиц накатных грузов. Изначально паром «больше грузовой», но к летнему сезону власти рассчитывают, что будет больше пассажиров.
  • Енокаев отметил, что это первый с 2019 года рейс, который отправится именно из порта «Морской фасад». С мая 2024-го «Антей» совершил 29 грузовых рейсов между Усть-Лугой в Ленобласти и Калининградской областью, уточняет «Фонтанка».
  • Паром будет уходить из Санкт-Петербурга примерно раз в две недели: следующий рейс запланирован на конец января 2025 года. При бронировании билета на сайте перевозчика «Трансбизнесконсалтинг» пока можно выбрать рейс до начала марта.
  • Билет на паром для пассажиров стоит от 6820 рублей в одну сторону, указано там же. Время в пути составит почти трое суток.
  • Грузопассажирский автомобильный паром «Антей» построен в 1988 году, уточняет «Фонтанка». Для водителей и пассажиров на судне предусмотрено 59 кают, рассчитанных на 149 человек.
Источник: Андрей Бок, «Фонтанка.ру»
Источник: Андрей Бок, «Фонтанка.ру»

#новости #санктпетербург

1111
22
11
50 комментариев
Филипп Гаврилов

Было время..

22
1
Ответить
Камиль Харисян

Круто было. А потом пересадка в Стокгольм. Завтракаешь прям на пароме и го гулять, выспавшийся и свежий.

16
4
3
Ответить
gamer5500

5000 руб и ты там, даже вроде это на двоих в 2013 было. Ну виза отдельно, да уж, другой мир

1
Ответить
Егор Вяткин

Эх...да

Ответить
Сергей Иванов

«Оператор с оптимизмом относится к загрузке и продаже билетов»

от 6,8 тыс. рублей за место в 6-местной каютевремя в пути составит почти трое суток

15
2
Ответить
Бонифаций на каникулах

Если прибалтийские страны всё-таки полностью закроют границы, то люди согласятся и на шконки.

8
2
Ответить
Griby Lenina

Фонтанка пару дней назад даже показывала что там внутри. (впечатлительным лучше не смотреть).

12
3
Ответить