Из порта «Морской фасад» Санкт-Петербурга отправили паром в Калининград

Пока в тестовом режиме.Первый рейс парома «Антей» отправился днём 16 января 2025 года из порта «Морской фасад» в Санкт-Петербурге в Калининград.По словам главы комитета по транспорту Валентина Енокаева, которого цитирует «Фонтанка», это тестовый рейс: он доставит в Калининград троих пассажиров и 17 единиц накатных грузов. Изначально паром «больше грузовой», но к летнему сезону власти рассчитывают, что будет больше пассажиров.Енокаев отметил, что это первый с 2019 года рейс, который отправится именно из порта «Морской фасад». С мая 2024-го «Антей» совершил 29 грузовых рейсов между Усть-Лугой в Ленобласти и Калининградской областью, уточняет «Фонтанка».Паром будет уходить из Санкт-Петербурга примерно раз в две недели: следующий рейс запланирован на конец января 2025 года. При бронировании билета на сайте перевозчика «Трансбизнесконсалтинг» пока можно выбрать рейс до начала марта.Билет на паром для пассажиров стоит от 6820 рублей в одну сторону, указано там же. Время в пути составит почти трое суток.Грузопассажирский автомобильный паром «Антей» построен в 1988 году, уточняет «Фонтанка». Для водителей и пассажиров на судне предусмотрено 59 кают, рассчитанных на 149 человек.Источник: Андрей Бок, «Фонтанка.ру»#новости #санктпетербург
Было время..
Круто было. А потом пересадка в Стокгольм. Завтракаешь прям на пароме и го гулять, выспавшийся и свежий.
5000 руб и ты там, даже вроде это на двоих в 2013 было. Ну виза отдельно, да уж, другой мир
Эх...да
«Оператор с оптимизмом относится к загрузке и продаже билетов»
от 6,8 тыс. рублей за место в 6-местной каютевремя в пути составит почти трое суток
Если прибалтийские страны всё-таки полностью закроют границы, то люди согласятся и на шконки.
Фонтанка пару дней назад даже показывала что там внутри. (впечатлительным лучше не смотреть).