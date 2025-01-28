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Артур Томилко
Путешествия

В Российском союзе туриндустрии рассказали о «единичных» случаях изъятия у туристов на границе мясных и молочных продуктов из ЕС

Мера связана с запертом Россельхознадзора на ввоз европейской животноводческой продукции из-за вспышки ящура в Германии.

  • В подобных ситуациях туристам грозит только конфискация продуктов, штрафов за это не предусмотрено, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
  • Россельхознадзор с 20 января 2025 года ввёл запрет на ввоз в Россию и транзит по её территории мясных и молочных продуктов из ЕС. Решение приняли из-за вспышки ящура в Германии.
  • Под ограничение попали хамон, колбасы, сыры и другие животноводческие продукты. В ведомстве также поясняли, что мера затронет в том числе товары, которые ввозятся в личных целях.
  • По словам опрошенных РСТ экспертов, с наибольшими трудностями могут столкнуться туристы, пересекающие сухопутную границу с ЕС, прежде всего с Польшей. Но конфисковать продукты могут и во время пересадки в Стамбуле.
  • Чтобы избежать проблем, они рекомендовали приобретать нужные товары в Турции — без маркировки о производстве в ЕС.
Фото «РИА Новости» 
Фото «РИА Новости» 

#новости #ес

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29 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Зная наших туристов, они не мясо захотят провезти, а самого ящера

4
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Sergio

Не, они этого ящера там и пропьют) че его тащить)))

1
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Michael Platonov

Так это всегда было, иногда изымали свинину, например. По своему опыту, лет 15 назад

2
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Орешников Васильич

Ты 15 лет возил свинину и 15 лет у тебя её изымали, но ты продолжал потому, что русские не сдаются? горжусь!!!!111 эту страну не победить!!!

1
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Boby Fisher

Классика

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Александр Сапожник

Как всегда начинается - сначала единичные, потом массовые, а потом уже и привыкли. Я вот одного не пойму - почему из Турции можно, а из ЕС нельзя? Ящур что, визу проверяет, прежде чем в продукты пробраться?

2
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Андрей Шутовский

На первый взгляд, кажется разумно, учитывая защиту здоровья нашего же населения. Но вопрос тут в другом — насколько это решение будет единичным? Ведь случаи конфискации лишь единичные, так?) Действительно ли стоит так жестко контролировать ситуацию, если большинство туристов не планируют ввозить проблемные продукты в крупных объемах.

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