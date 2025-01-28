В Российском союзе туриндустрии рассказали о «единичных» случаях изъятия у туристов на границе мясных и молочных продуктов из ЕС

Мера связана с запертом Россельхознадзора на ввоз европейской животноводческой продукции из-за вспышки ящура в Германии.В подобных ситуациях туристам грозит только конфискация продуктов, штрафов за это не предусмотрено, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).Россельхознадзор с 20 января 2025 года ввёл запрет на ввоз в Россию и транзит по её территории мясных и молочных продуктов из ЕС. Решение приняли из-за вспышки ящура в Германии.Под ограничение попали хамон, колбасы, сыры и другие животноводческие продукты. В ведомстве также поясняли, что мера затронет в том числе товары, которые ввозятся в личных целях.По словам опрошенных РСТ экспертов, с наибольшими трудностями могут столкнуться туристы, пересекающие сухопутную границу с ЕС, прежде всего с Польшей. Но конфисковать продукты могут и во время пересадки в Стамбуле.Чтобы избежать проблем, они рекомендовали приобретать нужные товары в Турции — без маркировки о производстве в ЕС.Фото «РИА Новости» #новости #ес
Зная наших туристов, они не мясо захотят провезти, а самого ящера
Не, они этого ящера там и пропьют) че его тащить)))
Так это всегда было, иногда изымали свинину, например. По своему опыту, лет 15 назад
Ты 15 лет возил свинину и 15 лет у тебя её изымали, но ты продолжал потому, что русские не сдаются? горжусь!!!!111 эту страну не победить!!!
Классика
Как всегда начинается - сначала единичные, потом массовые, а потом уже и привыкли. Я вот одного не пойму - почему из Турции можно, а из ЕС нельзя? Ящур что, визу проверяет, прежде чем в продукты пробраться?
На первый взгляд, кажется разумно, учитывая защиту здоровья нашего же населения. Но вопрос тут в другом — насколько это решение будет единичным? Ведь случаи конфискации лишь единичные, так?) Действительно ли стоит так жестко контролировать ситуацию, если большинство туристов не планируют ввозить проблемные продукты в крупных объемах.