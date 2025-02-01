Турпоток из России в Турцию в 2024 году почти достиг «допандемийного» уровня за счёт транзита

В частности через Стамбул, рассказали в АТОР.Галатская башня в Стамбуле. Источник: PeritoС января по декабрь 2024 года страну посетили 6,7 млн россиян, что на 6,3% больше, чем в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма страны. В 2019 году россияне совершили 7 млн поездок в Турцию.Это связано с ростом транзитного потока, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россияне используют аэропорт Стамбула как промежуточный «хаб» для поездок в третьи страны. В 2024 году число поездок в город увеличилось до 2 млн по сравнению с 700 тысячами в 2019-ом.Самый большой прирост посещаемости у Антальи. В 2024 году россияне совершили туда 3,9 млн поездок, а в 2023 году — 3,5 млн. Самым популярным месяцем для посещения города в 2024 году стал сентябрь, а не июль, как в 2023-м.Артур ТомилкоМиграция22 янвРоссияне стали лидерами среди иностранных покупателей недвижимости в Турции в 2024 году При этом общий спрос сократился. #новости #турция
Это связано с ростом транзитного потока, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россияне используют аэропорт Стамбула как промежуточный «хаб» для поездок в третьи страны.«Летать стало неудобнее, дольше и дороже». Вот, я починил.
последнее - главное
За счет транзита... То есть я прошел по вашей деревне направляясь в соседнее село и это считается посещением. Бред.
Жопой читал, пяткой понимал.
Минск, знаете ли, тоже зарубежное направление в статистике наших аэропортов.
Непонятно другое. Зачем нужно было закрывать прямые перелеты, если все равно все желающие попадают в Европу. Кому Европа этим усложнила жизнь, Путину что ли? Нет. Обычным людям.
Так на то и расчёт, мол народ взбунтуется и побежит на кремль с вилами