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Ася Карпова
Путешествия

Турпоток из России в Турцию в 2024 году почти достиг «допандемийного» уровня за счёт транзита

В частности через Стамбул, рассказали в АТОР.

Галатская башня в Стамбуле. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fperito.media%2Fcategories%2Fstambul%3F_gl%3D1%2Agus40t%2A_ga%2AUnlMTEhLTzhlZDJCOC1MdUtQbXlyVHRPVjUtY0h5bXRmUWt0UVQ3d0hfS0R2bDJYRnJ3MXVJS0hBcncxRHctWg..&postId=1787478" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Perito</a>
Галатская башня в Стамбуле. Источник: Perito
  • С января по декабрь 2024 года страну посетили 6,7 млн россиян, что на 6,3% больше, чем в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма страны. В 2019 году россияне совершили 7 млн поездок в Турцию.
  • Это связано с ростом транзитного потока, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россияне используют аэропорт Стамбула как промежуточный «хаб» для поездок в третьи страны. В 2024 году число поездок в город увеличилось до 2 млн по сравнению с 700 тысячами в 2019-ом.
  • Самый большой прирост посещаемости у Антальи. В 2024 году россияне совершили туда 3,9 млн поездок, а в 2023 году — 3,5 млн. Самым популярным месяцем для посещения города в 2024 году стал сентябрь, а не июль, как в 2023-м.
Артур Томилко
Миграция
Россияне стали лидерами среди иностранных покупателей недвижимости в Турции в 2024 году

При этом общий спрос сократился.

Фото Unsplash 

#новости #турция

1
26 комментариев
Император Нолимоций

Это связано с ростом транзитного потока, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россияне используют аэропорт Стамбула как промежуточный «хаб» для поездок в третьи страны.«Летать стало неудобнее, дольше и дороже». Вот, я починил.

6
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Нина Кравчук

последнее - главное

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Big Lebovvski (Владислав)

За счет транзита... То есть я прошел по вашей деревне направляясь в соседнее село и это считается посещением. Бред.

1
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Lupus Canus

Жопой читал, пяткой понимал.

4
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Император Нолимоций

Минск, знаете ли, тоже зарубежное направление в статистике наших аэропортов.

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Дмитрий

Непонятно другое. Зачем нужно было закрывать прямые перелеты, если все равно все желающие попадают в Европу. Кому Европа этим усложнила жизнь, Путину что ли? Нет. Обычным людям.

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Уважительная причина

Так на то и расчёт, мол народ взбунтуется и побежит на кремль с вилами

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