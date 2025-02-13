Турецкий перевозчик Luks Yılmaz Turizm запустит автобусный маршрут между Ростовом-на-Дону и Аланьей

Первый рейс запланирован на 15 марта 2025 года.Билет в одну сторону обойдётся в $110 (10,3 тысячи рублей по курсу ЦБ на 13 февраля 2025 года). В стоимость входит провоз 35 кг сдаваемого багажа и ручной клади, говорится в сообщении компании в Telegram.Представитель перевозчика в комментариях к посту пояснил, что выезжать из Алании по плану хотят каждый вторник, из Ростова-на-Дону — каждую субботу. Примерное время пути — 48 часов. Каждые 3–4 часа будут остановки на 30–40 минут. В автобусе пассажирам предложат чай, кофе, воду, а также будет доступен Wi-Fi.Маршрут пройдёт через Краснодар, Владикавказ, Батуми, Трабзон, Самсун, Анкару и Мерсин.О деталях маршрута и покупке билета можно узнать у перевозчика.«Туту.ру»Luks Yılmaz Turizm, по собственным данным, также выполняет рейсы из из Махачкалы, Хасавюрта, Грозного, Назрани, Владикавказа, Нальчика, Пятигорска и Краснодара в Стамбул и Бурсу.#новости #турция
Пассажиров будут называть "Наташа-квадратная жопка"
Для тех, кто боится самолётов отличный вариант . ещё интересно сколько времени проходить границу в Грузии и Турции
ещё интересно сколько времени проходить границу в Грузии и Турции
В конце новости есть "Luks Yılmaz Turizm, по собственным данным, также выполняет рейсы из из Махачкалы, Хасавюрта, Грозного, Назрани, Владикавказа, Нальчика, Пятигорска и Краснодара в Стамбул и Бурсу." Наверное, уже есть какая-то статистика.
Почти настоящий круиз! Только есть нюанс.
В Китае автобусы есть с лежачими местами. Как то сутки ехал, вполне комфортно. Особенно ночью, спишь вытянувшись. Для дальних маршрутов самое то. За 48 часов в пути проклянешь весь отдых.
Почему у нас такие не эксплуатируют. Может правила безопасности перевозок не позволяют.
В Китае вообще много чего есть.
Спрос думаю будет низкий. Цена билета на такой автобус будет кратно выше обычного автобуса и за такие деньги большинство предпочтёт самолёт/поезд.
Я слышал, что в Индии такое пользуется спросом, но там, как раз за счёт отсутвия других альтернатив.