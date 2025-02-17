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Евгения Евсеева
Путешествия

Сервис бронирования «МТС Travel» «переедет» на платформу Bronevik.com и сменит название

Работа под одним брендом сделает бизнес-процессы более эффективными, считают в МТС.

  • С начала марта 2025 года «МТС Travel» переместится на платформу Bronevik.com. Пользователей будут переадресовывать на сайт travel.bronevik.com, туда же перенесут их личные кабинеты, сообщила компания.
  • Процесс бронирования через платформу не изменится — под брендом Bronevik.com сохранятся «привычный» интерфейс и раздел «Мои поездки» с текущими и архивными бронированиями, говорят в МТС.
  • В компании объяснили решение о переносе изменением стратегии travel-вертикали МТС. В 2025 году она сосредоточится на b2b-направлении бизнеса — развитии Bronevik.com как поставщика отельной базы для турагрегаторов, турагентств и других.
  • Работа сервисов под единым брендом и на одной платформе сделает бизнес-процессы более эффективными, «уйдёт необходимость в поддержании сразу двух брендов», считают в МТС.
  • «Броневик» основан в 2008 году, он позволяет бронировать отели в России, Беларуси, Грузии, Узбекистане и других странах. МТС купил «Броневик» в 2022 году: чтобы с помощью него развивать «МТС Travel».

#новости #мтсtravel

9
1
36 комментариев
Вадим Д.

Путешествия на броневике! 👍🏻
В светлое будущее, разумеется.

10
2
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Griby Lenina

Вот это одобряю!

2
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Ro

Все как ленин завещал

1
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VVizyr

Да-да, я тоже об этом вспомнил только забыл о чем был лозунг. Глуховат...

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xsignes

У каждой шараги уже есть свой "тревэл сервис", когда будет VC Travel с бронированием мест в лахте?

8
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Филипп Гаврилов

лахтеДа нормальное село было, вот угораздило.

7
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Невкусно и грустно

Назовем его Лахтовик

1
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