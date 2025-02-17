Сервис бронирования «МТС Travel» «переедет» на платформу Bronevik.com и сменит название

Работа под одним брендом сделает бизнес-процессы более эффективными, считают в МТС.С начала марта 2025 года «МТС Travel» переместится на платформу Bronevik.com. Пользователей будут переадресовывать на сайт travel.bronevik.com, туда же перенесут их личные кабинеты, сообщила компания.Процесс бронирования через платформу не изменится — под брендом Bronevik.com сохранятся «привычный» интерфейс и раздел «Мои поездки» с текущими и архивными бронированиями, говорят в МТС.В компании объяснили решение о переносе изменением стратегии travel-вертикали МТС. В 2025 году она сосредоточится на b2b-направлении бизнеса — развитии Bronevik.com как поставщика отельной базы для турагрегаторов, турагентств и других.Работа сервисов под единым брендом и на одной платформе сделает бизнес-процессы более эффективными, «уйдёт необходимость в поддержании сразу двух брендов», считают в МТС.«Броневик» основан в 2008 году, он позволяет бронировать отели в России, Беларуси, Грузии, Узбекистане и других странах. МТС купил «Броневик» в 2022 году: чтобы с помощью него развивать «МТС Travel».#новости #мтсtravel
Путешествия на броневике! 👍🏻
В светлое будущее, разумеется.
Вот это одобряю!
Все как ленин завещал
Да-да, я тоже об этом вспомнил только забыл о чем был лозунг. Глуховат...
У каждой шараги уже есть свой "тревэл сервис", когда будет VC Travel с бронированием мест в лахте?
лахтеДа нормальное село было, вот угораздило.
Назовем его Лахтовик