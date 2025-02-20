Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Телеграм
Право
Соцсети
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Карина Пардаева
Путешествия

Эстонская погранслужба назвала «недоразумением» действия Ryanair, не пустившей некоторых россиян на рейсы в Таллин

Пассажирам отказывали в перевозке перед самой посадкой.

  • Ирландский лоукостер Ryanair 18 февраля 2025 года не пустил как минимум 15 россиян на рейс по маршруту Барселона — Таллин. Это не первый подобный случай: о проблемах с посадкой на рейсы в столицу Эстонии сообщали также 11, 16, и 19 февраля.
  • Пассажиры узнавали о запрете на посадку прямо у гейтов. Сотрудники компании аргументировали свои действия эстонским законодательством, при этом отказывались давать ссылки на запрет и предоставлять письменный отказ в посадке.
  • В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) Эстонии vc.ru сообщили, что возникшее недоразумение.

Недавно авиакомпании получили напоминание о действующих ограничениях. К сожалению, Ryanair истолковала их неверно. В настоящее время мы находимся с ними в контакте, чтобы разрешить возникшее недоразумение

представитель пресс-службы PPA Керли Вирк
  • Вирк напомнила, что с 2022 года Эстония запретила въезд в страну гражданам России с краткосрочной визой. Исключение сделано для транзита: пересечение границы разрешено, если пассажир направляется в страну постоянного проживания без задержек. На россиян с ВНЖ в Шенгенской зоне запрет не распространяется, отметила она.

#новости #ryanair

9
3
47 комментариев