Эстонская погранслужба назвала «недоразумением» действия Ryanair, не пустившей некоторых россиян на рейсы в Таллин

Пассажирам отказывали в перевозке перед самой посадкой.Ирландский лоукостер Ryanair 18 февраля 2025 года не пустил как минимум 15 россиян на рейс по маршруту Барселона — Таллин. Это не первый подобный случай: о проблемах с посадкой на рейсы в столицу Эстонии сообщали также 11, 16, и 19 февраля.Пассажиры узнавали о запрете на посадку прямо у гейтов. Сотрудники компании аргументировали свои действия эстонским законодательством, при этом отказывались давать ссылки на запрет и предоставлять письменный отказ в посадке.В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) Эстонии vc.ru сообщили, что возникшее недоразумение.Недавно авиакомпании получили напоминание о действующих ограничениях. К сожалению, Ryanair истолковала их неверно. В настоящее время мы находимся с ними в контакте, чтобы разрешить возникшее недоразумениепредставитель пресс-службы PPA Керли ВиркВирк напомнила, что с 2022 года Эстония запретила въезд в страну гражданам России с краткосрочной визой. Исключение сделано для транзита: пересечение границы разрешено, если пассажир направляется в страну постоянного проживания без задержек. На россиян с ВНЖ в Шенгенской зоне запрет не распространяется, отметила она.#новости #ryanair