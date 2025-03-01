Власти Бали изучают возможность ввести туристический налог по примеру Бутана — $100 за каждый день пребывания

С 2024 года на острове действует разовый туристический сбор в 150 тысяч индонезийских рупий ($10).Цель такой меры — привлечь более платёжеспособных иностранцев, пишет The Bali Sun. Решение пока не приняли. Опрошенные изданием эксперты сомневаются, что Бали сможет внедрить такую систему в ближайшее время.The Bali Sun отмечает, что представители власти и туристической индустрии считают бутанскую модель туризма образцовой. В 2023 году губернатор острова Ваян Костер заявлял, что «в идеале хотел бы, чтобы Бали был похож на Бутан», который ограничивает число туристов до 400 тысяч человек в год.Туристическая модель Бутана работает так: путешественники оформляют визу за $40 (можно находиться в стране до 90 дней) и дополнительно платят $100 за каждый день пребывания в качестве сбора «за устойчивое развитие». Если турист уезжает раньше запланированного срока, ему возвращают деньги за оставшиеся дни. Пребывание также можно продлить, заплатив $100 за каждый дополнительный день.В феврале 2024 года на Бали ввели обязательный сбор для всех иностранных туристов в размере 150 тысяч индонезийских рупий. «Из-за слабого контроля и недостаточного информирования» его оплатили только 40% отдыхающих за год, отмечает издание.#новости