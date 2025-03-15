В администрации Трампа разработали рекомендации по ужесточению правил въезда в США для граждан 43 государств, включая Россию — NYT

Они среди прочего предполагают, что посещать страну разрешат только «состоятельным деловым» россиянам. Однако решение пока не утверждено.Дополнено в 14:01 мск. В списке стран, который приводит Reuters со ссылкой на свои источники, России нет. Нью-Йорк, фото Unsplash Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ввести ограничения на поездки в США для граждан 43 стран, рассказали осведомлённые источники NYT. Рекомендации, разработанные сотрудниками Госдепартамента, делят государства на три группы: «красную», «жёлтую» и «оранжевую».В первую попали Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Гражданам этих стран полностью запретят въезд в США.В «оранжевую» включили Россию и Беларусь, а также Эритрею, Гаити, Лаос, Мьянму, Пакистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан. Для них планируют ограничить выдачу туристических и миграционных виз.Посещать США разрешат только «состоятельным деловым путешественникам» из этих стран. Критерии «состоятельности» собеседники газеты не приводят.Помимо этого, граждане государств из «оранжевой» группы для получения визы должны будут в обязательном порядке проходить личные собеседования, указывает NYT.Странам из «желтой» группы, в которую вошли Зимбабве, Чад, Мали, Ангола, Конго и другие, дадут 60 дней на устранение факторов, вызывающих «обеспокоенность» США. В дельнейшем они могут быть переведены в «красную» или «оранжевую» категорию.Собеседники NYT отметили, что список составлен «несколько недель назад» и к моменту поступления в Белый Дом в него, скорее всего, внесут изменения. Также неясно, аннулируют ли уже действующие визы и грин-карты, отмечает газета. Окончательный вариант документа должны представить в ближайшее время.#новости #трамп #визы