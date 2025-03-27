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Таня Боброва
Путешествия

В аэропорту Шереметьево вырастут пени за нахождение машины в зонах вылета и прилёта сверх лимита — до 4000 рублей в час

Изменения вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

  • Аэропорт Шереметьево изменит условия пребывания автомобилей на привокзальных площадях терминалов.
  • Размер пени за превышение лимита нахождения автомобиля в транспортных зонах «Вылет» или «Прилёт» составит 4000 рублей в час против 3000 рублей в час сейчас.
  • Такую же сумму придётся заплатить в случае третьего и последующих въездов в указанные зоны в течение двух последовательных часов. Восстановление парковочного билета также будет стоить 4000 рублей. Сейчас — 3000 рублей.
Источник: Шереметьево
Источник: Шереметьево

#новости #шереметьево

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