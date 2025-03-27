Изменения вступят в силу с 1 апреля 2025 года.Аэропорт Шереметьево изменит условия пребывания автомобилей на привокзальных площадях терминалов.Размер пени за превышение лимита нахождения автомобиля в транспортных зонах «Вылет» или «Прилёт» составит 4000 рублей в час против 3000 рублей в час сейчас.Такую же сумму придётся заплатить в случае третьего и последующих въездов в указанные зоны в течение двух последовательных часов. Восстановление парковочного билета также будет стоить 4000 рублей. Сейчас — 3000 рублей.Источник: Шереметьево#новости #шереметьево