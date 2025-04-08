РЖД в 2025 году разрешат покупать билеты на «туристические поезда» за 180 дней до поездки

На какие именно направления — пока не уточняют.Обычно РЖД продают билеты за 90 дней до даты отправления. С 2019 года можно купить их за 120 дней на некоторые направления, — например, в города Краснодарского и Ставропольского краёв.Об увеличении сроков объявил замгендиректора РЖД Иван Колесников, пишет «Интерфакс».Туристические поездки — не деловые и не бытовые, их планируют заранее. Именно поэтому мы приняли решение увеличить глубину продаж до 180 суток. Все необходимые документы уже подготовлены, и в ближайшее время изменения вступят в силу.Иван Колесников, замгендиректора РЖДПо его словам, РЖД «активно развивают туристическое направление»: за последние пять лет сформировали сеть из 91 маршрута, включая 60 дальних и около 30 пригородных направлений.Источник: ТАСС#новости #ржд