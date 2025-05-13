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Артур Томилко
Путешествия

В Иране начали принимать карты «Мир»

Завершился второй этап интеграции российской платёжной системы с иранской Shetab.

Фото AP
Фото AP
  • Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка исламской республики, передаёт ТАСС.
  • Россияне, посещающие Иран, могут расплачиваться картами «Мир» или через приложение Mir Pay для Android. Мелкие платежи можно проводить без ввода вода PIN-кода.
  • О планах интегрировать платёжные системы двух стран иранские власти рассказали летом 2024 года. В ноябре завершился первый этап — граждане Ирана получили возможность снимать рубли в банкоматах российских банков.
  • В будущем иранцы также смогут расплачиваться картами Shetab в России.

#новости

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