В Москве запустили пилотный сервис заселения в гостиницы без паспорта при помощи биометрии — пока в одном отеле

Возможность заселиться по паспорту останется.Источник: Cosmos Hotel Group Чтобы воспользоваться сервисом «Мигом», россиянам нужно предварительно зарегистрировать биометрию в Единой биометрической системе в отделении уполномоченного банка, сообщили в правительстве. Затем на стойке регистрации в гостинице отсканировать QR-код и посмотреть в камеру.Данные автоматически поступят сотруднику отеля. Предоставлять бумажные документы и заполнять бланки не нужно.В Cosmos Hotel Group сообщили, что сервис заработал в московском отеле группы — Cosmos Moscow Paveletskaya Hotel. Технический партнёр — VisionLabs.Процесс подтверждения личности происходит в контуре государственной биометрической системы. Биометрию гостя не передают сторонним компаниям, в том числе гостинице.С заселением по биометрии время регистрации сократится с трёх-пяти минут до 15-20 секунд, отметили в компании. Возможность зарегистрироваться в отеле по паспорту останется.Источник: «РИА Новости»Правительство России приняло постановление, которое позволяет россиянам заселяться в гостиницы без паспорта при помощи биометрии, в марте 2024 года.#новости #отели