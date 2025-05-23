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Таня Боброва
Путешествия

В Москве запустили пилотный сервис заселения в гостиницы без паспорта при помощи биометрии — пока в одном отеле

Возможность заселиться по паспорту останется.

Источник: Cosmos Hotel Group
Источник: Cosmos Hotel Group
  • Чтобы воспользоваться сервисом «Мигом», россиянам нужно предварительно зарегистрировать биометрию в Единой биометрической системе в отделении уполномоченного банка, сообщили в правительстве. Затем на стойке регистрации в гостинице отсканировать QR-код и посмотреть в камеру.
  • Данные автоматически поступят сотруднику отеля. Предоставлять бумажные документы и заполнять бланки не нужно.
  • В Cosmos Hotel Group сообщили, что сервис заработал в московском отеле группы — Cosmos Moscow Paveletskaya Hotel. Технический партнёр — VisionLabs.
  • Процесс подтверждения личности происходит в контуре государственной биометрической системы. Биометрию гостя не передают сторонним компаниям, в том числе гостинице.
  • С заселением по биометрии время регистрации сократится с трёх-пяти минут до 15-20 секунд, отметили в компании. Возможность зарегистрироваться в отеле по паспорту останется.
Источник: «РИА Новости»
  • Правительство России приняло постановление, которое позволяет россиянам заселяться в гостиницы без паспорта при помощи биометрии, в марте 2024 года.

#новости #отели

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