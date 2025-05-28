Россия и Иордания подпишут соглашения об отмене виз

Сейчас россияне могут получить визу на месяц по прилёте за 40 динаров (4498 рублей по курсу ЦБ на 28 мая 2025 года).Источник фото: UnsplashПремьер-министр Михаил Мишустин 27 мая 2025 года распорядился заключить соглашение об отмене визовых требований с Иорданией.Документом предлагается безвизовый режим для поездок на срок до 30 дней. При этом суммарно в стране можно будет находиться до 90 дней в год.Кроме того, «компетентные органы» двух стран вправе отказать во въезде или сократить время пребывания тем, чьё присутствие сочтут «нежелательным».В январе-мае 2024 года турпоток из России в Иорданию уменьшился вдвое — до 7052 туристов. С однодневными визитами прибыли 3883 россиян.Для въезда в Иорданию туристам понадобится загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент въезда. Визу можно оформить заранее или получить при въезде в страну.#новости #иордания