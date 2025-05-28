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Карина Пардаева
Путешествия

Россия и Иордания подпишут соглашения об отмене виз

Сейчас россияне могут получить визу на месяц по прилёте за 40 динаров (4498 рублей по курсу ЦБ на 28 мая 2025 года).

Источник фото: Unsplash
Источник фото: Unsplash

  • Премьер-министр Михаил Мишустин 27 мая 2025 года распорядился заключить соглашение об отмене визовых требований с Иорданией.

  • Документом предлагается безвизовый режим для поездок на срок до 30 дней. При этом суммарно в стране можно будет находиться до 90 дней в год.
  • Кроме того, «компетентные органы» двух стран вправе отказать во въезде или сократить время пребывания тем, чьё присутствие сочтут «нежелательным».
  • В январе-мае 2024 года турпоток из России в Иорданию уменьшился вдвое — до 7052 туристов. С однодневными визитами прибыли 3883 россиян.
  • Для въезда в Иорданию туристам понадобится загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент въезда. Визу можно оформить заранее или получить при въезде в страну.

#новости #иордания

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