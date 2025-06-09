«Уральские авиалинии» запустили тариф с увеличенной нормой багажа до 32 кг — пока только при перелётах туда-обратно и без пересадок

Его можно выбрать на регулярных рейсах по России, а также в/из Турции, ОАЭ и Китая.Источник фото: «Уральские авиалинии» / TelegramАвиакомпания запустила тариф «Эконом-Буст» с расширенным багажом: одно место до 23 кг на вылет и одно — до 32 кг на обратный рейс. Билеты по этому тарифу можно оформить с 9 июня 2025 года на сайте и в мобильном приложении авиакомпании. Он не действует на чартерных рейсах и перелётах с пересадками.Все билеты по этому тарифу на внутренних направлениях возвратн��е. Условия провоза ручной клади, обмена и возврата совпадают с базовым тарифом «Эконом», отмечает авиаперевозчик.У перевозчика помимо «Эконом-Буста» ещё четыре тарифа: «Промо», «Эконом», «Премиум-эконом» и «Бизнес». Размер багажа не должен превышать 203 см в сумме трёх измерений и 100 см по любой из сторон.#новости #уральскиеавиалинии