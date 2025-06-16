Посольство России в Израиле рекомендовало россиянам покидать страну через сухопутную границу с Египтом — улететь самолётом не получится

Но и оттуда вылететь пока сложно. Россиянам, которые всё ещё находятся в Израиле, стоит покинуть страну до «нормализации» обстановки — об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире «России 24».По его словам, сделать это можно через пограничный переход между Эйлатом в Израиле и городом Таба в Египте. Оттуда можно направиться к ближайшему египетскому городу с аэропортом и прилететь в Россию. Этим маршрутом уже воспользовались «несколько десятков» россиян. Также можно выехать на яхте морем, пишет «Фонтанка».Российское посольство в Израиле сейчас работает в «сложных условиях», но все подразделения диппредставительства находятся в контакте с местными властями, говорит Викторов.Ситуация нервозная, должен признать, опасность жизни и здоровью дипломатов, российских граждан отнюдь не эфемерная.Анатолий Викторов, посол России в ИзраилеИран и Израиль объявили о начале военного конфликта 13 июня 2025 года. Страны уже четвёртый день продолжают обмениваться массированными обстрелами. В тот же день посольство России в Израиле рекомендовало россиянам воздержаться от посещения страны и по возможности покинуть её территорию «на период до нормализации обстановки».Страны закрыли воздушное пространство, Иран — до 01:30 мск 17 июня, Израиль — пока бессрочно. Израильская авиакомпания El-Al объявила об отмене всех рейсов до 17 июня включительно. Росавиация на фоне этого запретила российским авиакомпаниям полёты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана. Этот режим действует до особого распоряжения — предварительно, до 02:59 мск 26 июня.Из-за проблем с авиасообщением туристы не могут вылететь из ОАЭ — маршруты пролегали над Ираном, сообщало АТОР. Air Arabia отменила все регулярные рейсы в Россию как минимум до 20 июня. При этом авиакомпания выполняет несколько вывозных рейсов из ОАЭ для туристов. Рейсы Flydubai в Санкт-Петербург и Минск отменены до 17 июня.Вылететь в Россию из Египта тоже сложно: египетская AlMasria Airlines массово задерживает рейсы. Российские туристы не могут вылететь на курорты или вернуться домой.Посольство Израиля в Москве с 16 июня 2025-го «временно не оказывает консульские услуги». Это решение будет пересматриваться ежедневно, заявила посол Израиля в России Симона Гальперин.#новости #израиль #иран