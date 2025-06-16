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Евгения Евсеева
Путешествия

Посольство России в Израиле рекомендовало россиянам покидать страну через сухопутную границу с Египтом — улететь самолётом не получится

Но и оттуда вылететь пока сложно.

  • Россиянам, которые всё ещё находятся в Израиле, стоит покинуть страну до «нормализации» обстановки — об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире «России 24».
  • По его словам, сделать это можно через пограничный переход между Эйлатом в Израиле и городом Таба в Египте. Оттуда можно направиться к ближайшему египетскому городу с аэропортом и прилететь в Россию. Этим маршрутом уже воспользовались «несколько десятков» россиян. Также можно выехать на яхте морем, пишет «Фонтанка».
  • Российское посольство в Израиле сейчас работает в «сложных условиях», но все подразделения диппредставительства находятся в контакте с местными властями, говорит Викторов.

Ситуация нервозная, должен признать, опасность жизни и здоровью дипломатов, российских граждан отнюдь не эфемерная.

Анатолий Викторов, посол России в Израиле
  • Иран и Израиль объявили о начале военного конфликта 13 июня 2025 года. Страны уже четвёртый день продолжают обмениваться массированными обстрелами. В тот же день посольство России в Израиле рекомендовало россиянам воздержаться от посещения страны и по возможности покинуть её территорию «на период до нормализации обстановки».
  • Страны закрыли воздушное пространство, Иран — до 01:30 мск 17 июня, Израиль — пока бессрочно. Израильская авиакомпания El-Al объявила об отмене всех рейсов до 17 июня включительно.
  • Росавиация на фоне этого запретила российским авиакомпаниям полёты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана. Этот режим действует до особого распоряжения — предварительно, до 02:59 мск 26 июня.
  • Из-за проблем с авиасообщением туристы не могут вылететь из ОАЭ — маршруты пролегали над Ираном, сообщало АТОР.

    Air Arabia отменила все регулярные рейсы в Россию как минимум до 20 июня. При этом авиакомпания выполняет несколько вывозных рейсов из ОАЭ для туристов. Рейсы Flydubai в Санкт-Петербург и Минск отменены до 17 июня.

  • Вылететь в Россию из Египта тоже сложно: египетская AlMasria Airlines массово задерживает рейсы. Российские туристы не могут вылететь на курорты или вернуться домой.

  • Посольство Израиля в Москве с 16 июня 2025-го «временно не оказывает консульские услуги». Это решение будет пересматриваться ежедневно, заявила посол Израиля в России Симона Гальперин.

#новости #израиль #иран

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