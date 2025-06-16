Генконсульство Испании предупредило россиян о необходимости получать визу для транзита через аэропорты страны с 12 июля 2025 года

Деталей пока нет.Граждане России для транзита через международные зоны аэропортов Испании в страны за пределами Шенгенской зоны должны будут получать аэропортовую транзитную визу с 12 июля 2025 года. Внимание на сообщение на сайте Генконсульства страны в Москве обратил Telegram-канал «Пора путешествовать! Trip Fare Area».Она не нужна пассажирам с шенгенскими визами или другими типами виз, ВНЖ стран ЕС и некоторых других государств и территорий, а также владельцам дипломатических паспортов и родственникам граждан ЕС.В начале 2025 года «Т—Ж» писало, что россиянам для транзита через Испанию не понадобится виза, если они летят в страну за пределами Шенгенской зоны, не будут покидать транзитную зону аэропорта, менять терминал, получать багаж и регистрировать его на новый рейс. В консульстве страны уточняли, что максимальное время транзита — 24 часа.«Пора путешествовать! Trip Fare Area» поясняет, что по новым правилам визу придётся получить, даже если путешественник не планирует покидать транзитную зону — например, едет из Стамбула в страны Латинской Америки через Мадрид.В ноябре 2022 года транзитные аэропортовые визы для нахождения в транзитной зоне аэропортов от россиян стала требовать Чехия. Такая же виза россиянам нужна для поездок через Францию, если они прибывают из Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Беларуси, Молдовы, Турции или Египта, а страна конечного назначения находится за пределами Шенгенской зоны. Есть исключения.Источник: Abhishek Verma / Pexels#новости #испания