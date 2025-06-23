Аэропорты Дубая предупредили о задержках и отменах рейсов на фоне закрытия воздушного пространства в Катаре

При этом в ОАЭ воздушное пространство пока не закрывали.Сообщение опубликовано на сайте аэропортов Дубая. Внимание на него обратили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Рейсы из Международного аэропорта Дубая (DXB) и Международного аэропорта Аль-Мактум (DWC) могут быть задержаны или отменены из-за закрытия воздушного пространства в «странах региона», следует из текста.Перед этим о закрытии воздушного пространства сообщил Катар. Решение связано с ракетной атакой Ирана на американские военные объекты в Катаре и Ираке.Росавиация «в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке» опубликовала рекомендации для российских авиакомпаний: не выполнять рейсы в Израиль и Иран и оттуда, а также не летать в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.#новости #дубай