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Артур Томилко
Путешествия

Аэропорты Дубая предупредили о задержках и отменах рейсов на фоне закрытия воздушного пространства в Катаре

При этом в ОАЭ воздушное пространство пока не закрывали.

  • Сообщение опубликовано на сайте аэропортов Дубая. Внимание на него обратили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
  • Рейсы из Международного аэропорта Дубая (DXB) и Международного аэропорта Аль-Мактум (DWC) могут быть задержаны или отменены из-за закрытия воздушного пространства в «странах региона», следует из текста.
  • Перед этим о закрытии воздушного пространства сообщил Катар. Решение связано с ракетной атакой Ирана на американские военные объекты в Катаре и Ираке.
  • Росавиация «в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке» опубликовала рекомендации для российских авиакомпаний: не выполнять рейсы в Израиль и Иран и оттуда, а также не летать в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

#новости #дубай

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