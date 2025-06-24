Shot рассказал о блокировках мобильной связи туристам в Египте из-за местного закона о регистрации смартфонов — в АТОР пояснили, что он касается не всех

А только тех, кто находится в стране дольше 90 дней и использует больше одного устройства. Причём правило о блокировке касается «исключительно второго телефона» с египетской SIM-картой.Фото Shutterstock24 июня 2025 года Telegram-канал Shot сообщил о жалобах россиян на блокировку мобильной связи в Египте. По его данным, с проблемами столкнулись в том числе туристы, которые приехали в страну впервые.Ограничения связаны с местным законом, который запрещает использовать смартфоны, «не прошедшие официальную регистрацию» в стране. Такие устройства отключают от египетских мобильных сетей в течение 90 дней, пояснял Telegram-канал.В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили существование «постановления», которое предписывает регистрацию смартфонов в Египте, но отметили, что под блокировку можно попасть только при соблюдении «одновременно двух условий».В частности, человек должен использовать два смартфона с египетскими SIM-картами и находиться в стране дольше 90 дней. При этом правило о блокировке касается «исключительно второго смартфона» — первый телефон «не затрагивается вообще», даже при длительном пребывании, подчеркнули в АТОР.В Управлении по развитию туризма Египта ассоциации пояснили, что любой, кто приезжает в страну с двумя смартфонами на срок более 90 дней и «использует египетскую SIM-карту во втором телефоне», обязан заплатить таможенную пошлину в размере 38% от полной стоимости второго смартфона или «зарегистрировать его».Если же турист остаётся в Египте менее 90 дней, то даже при наличии двух смартфонов «никаких проблем не возникает», добавили в ведомстве. Пользоваться местными SIM-картами можно «свободно» — без дополнительных платежей. #новости #египет