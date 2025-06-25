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Таня Боброва
Путешествия

В Москву впервые за пять лет прибыл пассажирский вагон из Пхеньяна

Правда, пассажиров в нём не было — только проводники.

Скриншот из <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Frbcfreenews%2F685bf3459a794748a56aaf2d&postId=2063601" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">видео </a>РБК
Скриншот из видео РБК
  • Международный беспересадочный вагон-купе отправился из Пхеньяна 17 июня 2025 года и прибыл на Ярославский вокзал в Москве 25 июня, пишет «РИА Новости». Пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года из-за пандемии Covid-19.
  • Время в пути — восемь суток. Как уточнили в РЖД, по территории России он шёл в составе фирменного поезда «Россия» Москва — Владивосток. Представитель железных дорог КНДР в России Рик Ван Су уточнил ТАСС, что пока пассажиров в вагоне не было — приехали только проводники.
  • РЖД объявили о возобновлении прямого железнодорожного сообщения по маршрутам Пхеньян — Москва и Пхеньян — Хабаровск в июне 2025 года. Из Пхеньяна в Москву вагон будет отправляться дважды в месяц — 3 и 17 числа с прибытием 11 и 25 числа соответственно. Из Москвы — 12 и 26 числа каждого месяца с прибытием в Пхеньян 20 и 4 числа.
  • С Хабаровском прямое беспересадочное сообщение будет один раз в месяц: из Пхеньяна отправление — 19 числа, прибытие в Хабаровск — 21 числа. Из Хабаровска отправление — 21 числа, прибытие — 23 числа. Купить билеты можно будет в «ближайшее время» в кассах, указывали в РЖД.
Прибытие поезда. Источник: «РИА Новости»

#новости #кндр #ржд

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