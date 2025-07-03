В аэропортах Парижа отменили до 40% рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров

Она продлится 3 и 4 июля 2025 года.Фото AFPФранцузское управление гражданской авиации (DGAC) потребовало сократить пропускную способность аэропортов по всей Франции, пишет Euronews. При этом сильнее всего пострадают пассажиры в Париже и на юге страны, отмечает издание.3 июля в столичных аэропортах отменили 25% рейсов, 4 июля — до 40%. По данным France24, авиакомпания Ryanair за два дня отменила 170 рейсов, которые должны были перевезти около 30 тысяч пассажиров. Ещё 274 рейса отменила Easyjet. Данные по другим перевозчикам и аэропортам не приводятся.К забастовке призвал второй по величине профсоюз авиадиспетчеров во Франции UNSA-ICNA. Его участники требуют увеличения численности персонала, модернизации оборудования и повышения зарплат, а также выступают против «токсичного и авторитарного менеджмента».При этом крупнейший профсоюз SNCTA, представляющий 60% работников, публично не призывал своих участников к протесту, отмечает Euronews.Министр транспорта Франции Филипп Табаро назвал требования бастующих работников неприемлемыми. По его словам, убыток главной французской авиакомпании Air France из-за забастовки может достичь миллионов евро, и «это бремя в конечно итоге ляжет на плечи французских налогоплательщиков».#новости #париж