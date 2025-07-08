В аэропортах Бирмингема и Эдинбурга отменили ограничения на провоз больше 100 мл жидкости после внедрения новых 3D-сканеров

Они способны определять молекулярный состав веществ.Фото BBCТеперь через пункты досмотра можно будет проносить ёмкости объёмом до двух литров, пишет BBC. Пассажирам также не придётся вынимать бутылки из сумок.Путешественникам стоит учитывать, что в других городах ограничения продолжают действовать, предупредил руководитель аэропорта Эдинбурга.Запрет на провоз больше 100 мл жидкости в Великобритании действует с 2006 года. В 2022-м правительство страны решило установить в аэропортах 3D-сканеры, которые позволяют анализировать молекулярный состав веществ, отмечают в АТОР.Их внедрение планировали закончить в 2024 году, однако процесс затянулся. В ближайшее время оборудование должно заработать в аэропортах Абердина, Бристоля, Ньюкасла и Лондон-Сити. Однако аэропорты Хитроу и Манчестер пока сохранят «правила 100 мл» на всех терминалах.#новости