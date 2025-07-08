Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Инвестиции
Личный опыт
Деньги
AI
Образование
Телеграм
Путешествия
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Путешествия

В аэропортах Бирмингема и Эдинбурга отменили ограничения на провоз больше 100 мл жидкости после внедрения новых 3D-сканеров

Они способны определять молекулярный состав веществ.

Фото BBC
Фото BBC
  • Теперь через пункты досмотра можно будет проносить ёмкости объёмом до двух литров, пишет BBC. Пассажирам также не придётся вынимать бутылки из сумок.
  • Путешественникам стоит учитывать, что в других городах ограничения продолжают действовать, предупредил руководитель аэропорта Эдинбурга.
  • Запрет на провоз больше 100 мл жидкости в Великобритании действует с 2006 года. В 2022-м правительство страны решило установить в аэропортах 3D-сканеры, которые позволяют анализировать молекулярный состав веществ, отмечают в АТОР.
  • Их внедрение планировали закончить в 2024 году, однако процесс затянулся. В ближайшее время оборудование должно заработать в аэропортах Абердина, Бристоля, Ньюкасла и Лондон-Сити. Однако аэропорты Хитроу и Манчестер пока сохранят «правила 100 мл» на всех терминалах.

#новости

15
2
82 комментария