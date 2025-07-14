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Таня Боброва
Путешествия

Мьянма продлила безвизовый режим для россиян до 30 июня 2026 года

Без визы можно пробыть до 30 дней.

  • Безвизовый режим для россиян, которые хотят посетить страну с туристическими или деловыми целями, будет действовать с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на МИД России.
  • Для туристов разрешённый срок пребывания составляет 30 дней без возможности продления. Для тех, кто приехал с деловыми целями, — тот же срок, но его могут продлить «по решению отраслевого министерства в установленном иммиграционным законодательством порядке».
  • В ведомстве отметили, что в Мьянме запрещено посещение «зон с ограниченным доступом», а выезд возможен только через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо. Страна возобновила с Россией прямое авиасообщение — после 30-летнего перерыва — в сентябре 2023-го.
  • Изначально запущенный в июле 2023 года «безвиз» должен был действовать до 30 июня 2024 года. Затем сроки продлили до 30 июня 2025-го. Для въезда в страну нужен загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев, также могут понадобиться обратные билеты, пишет «Туту.ру».
Источник: Munzir / Pexels
Источник: Munzir / Pexels

#новости #мьянма

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