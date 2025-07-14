Мьянма продлила безвизовый режим для россиян до 30 июня 2026 года

Без визы можно пробыть до 30 дней.Безвизовый режим для россиян, которые хотят посетить страну с туристическими или деловыми целями, будет действовать с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на МИД России.Для туристов разрешённый срок пребывания составляет 30 дней без возможности продления. Для тех, кто приехал с деловыми целями, — тот же срок, но его могут продлить «по решению отраслевого министерства в установленном иммиграционным законодательством порядке».В ведомстве отметили, что в Мьянме запрещено посещение «зон с ограниченным доступом», а выезд возможен только через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо. Страна возобновила с Россией прямое авиасообщение — после 30-летнего перерыва — в сентябре 2023-го.Изначально запущенный в июле 2023 года «безвиз» должен был действовать до 30 июня 2024 года. Затем сроки продлили до 30 июня 2025-го. Для въезда в страну нужен загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев, также могут понадобиться обратные билеты, пишет «Туту.ру».Источник: Munzir / Pexels#новости #мьянма