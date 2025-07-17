Количество туристов из России в Японии выросло вдвое в первом полугодии 2025-го, во Вьетнаме — в 2,4 раза

Помогли расширение авиамаршрутов и относительная простота получения японской визы.С января по июнь 2025 года Японию посетили на 104% больше туристов из России год к году — 83,7 тысячи человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Японскую национальную туристическую организацию (JNTO).Всего за первую половину 2025-го страну посетили более 21,5 млн иностранных туристов, что на 21% больше год к году. Тройку лидеров возглавила Южная Корея (4,78 млн), затем идут Китай (4,7 млн) и Тайвань (3,28 млн).Участники рынка связывают возросший интерес туристов с появлением удобных стыковочных рейсов через Китай, пишет АТОР. Кроме того, получить японскую визу проще, чем, например, шенгенскую.За январь-июнь 2025 года вырос российский турпоток и во Вьетнам. Как пишет АТОР, в страну прибыли за этот период 259,8 тысячи туристов из России — на 139,3% больше год к году. Издание связывает это в том числе с чартерными программами российских туроператоров в Нячанг. Россияне могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней.Токио. Источник: Aleksandar Pasaric / Pexels#новости #япония #вьетнам