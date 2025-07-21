«Аэрофлот» заявил об отменах и переносах рейсов из-за ограничений в Шереметьево, в аэропорту нельзя вернуть билеты

Мы же не можем прогнозировать, когда вводится «Ковёр» и насколько долго он будет. Это задача военных. Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае. Коллеги анализируют.