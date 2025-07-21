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Евгения Евсеева
Путешествия

«Аэрофлот» заявил об отменах и переносах рейсов из-за ограничений в Шереметьево, в аэропорту нельзя вернуть билеты

В Шереметьево отменили и задержали только за 21 июля 2025 года уже больше 400 рейсов.

  • «Аэрофлот» переносит и отменяет некоторые рейсы в Шереметьево в связи с вводившимися ограничениями 20 и 21 июля 2025 года, сообщила авиакомпания.

Обстановка в Шереметьево 21 июля 2025 года. Источник: «РИА Новости»
  • Оформить обращение на возврат можно на сайте, в контакт-центре, офисе продаж или у агента. Кассы авиакомпании в Шереметьево временно не проводят возврат и переоформление билетов.
  • Всего с 00:00 мск до на 10:00 мск 21 июля в Шереметьево отменили 170 рейсов, задержали свыше 300. Во Внуково — отменили 24 рейса, задержали 120, в Домодедово — отменили два рейса, задержали 43. В Шереметьево предупредили, что пассажирам «надо готовиться к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт».
  • В Шереметьево, Домодедово и Внуково 20 июля вводили временные ограничения на полёты — рейсы вылетают по согласованию с соответствующими органами, сообщала Росавиация. В Шереметьево объясняли ограничения планом «Ковёр», который ввели из-за угроз атаки беспилотников.
  • В Росавиации также сообщили, что пока не рассматривают вопрос о компенсации убытков авиакомпаниям за задержки и отмены рейсов. А в Минтрансе — что ведомство не может прогнозировать, когда могут ввести план «Ковёр» и сколько он продлится. Минтранс продолжит работать с Минобороны и «пытаться что-то сделать».

Мы же не можем прогнозировать, когда вводится «Ковёр» и насколько долго он будет. Это задача военных. Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае. Коллеги анализируют.

Андрей Никитин, глава Минтранса

#новости

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