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Данила Бычков
Путешествия

Россияне с 2022-го по 2024 год «переплатили» за шенгенские визы «как минимум» 5,8 млрд рублей из-за повышения их стоимости — «Ведомости»

При этом количество выданных виз всё ещё не достигло «доковидного» уровня.

  • Общие траты россиян на оформление шенгенских виз за этот период составили 11,2 млрд рублей, подсчитали «Ведомости» со ссылкой на данные Еврокомиссии.
  • По оценке издания, за 2022-2024 годы граждане России «переплатили» за шенгенские визы «как минимум» 5,8 млрд рублей.
  • В 2023 году россияне потратили на шенгенские визы около 3,9 млрд рублей, в 2024-м этот показатель составил 5 млрд рублей. При этом количество выданных виз увеличилось на 21% год к году — до 542 тысяч.
  • Это в 7,5 раз меньше, чем в «доковидные времена» — в 2019 году шенгенские визы получили более 4 млн россиян. В 2024-м больше всего виз гражданам России выдали: Италия (150 тысяч), Франция (120 тысяч), Испания (110 тысяч), Греция (60 тысяч) и Венгрия (23 тысячи).
  • Опрошенные «Ведомостями» эксперты подтвердили, что россияне «переплачивают» за оформление шенгенских виз больше чем в два раза. Например, по состоянию на 2025 год стоимость визы в Грецию достигает 11 тысяч рублей — в начале 2022-го она обходилась россиянам примерно в 5000 рублей.

#новости

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