Россияне с 2022-го по 2024 год «переплатили» за шенгенские визы «как минимум» 5,8 млрд рублей из-за повышения их стоимости — «Ведомости»

При этом количество выданных виз всё ещё не достигло «доковидного» уровня.Общие траты россиян на оформление шенгенских виз за этот период составили 11,2 млрд рублей, подсчитали «Ведомости» со ссылкой на данные Еврокомиссии.По оценке издания, за 2022-2024 годы граждане России «переплатили» за шенгенские визы «как минимум» 5,8 млрд рублей.В 2023 году россияне потратили на шенгенские визы около 3,9 млрд рублей, в 2024-м этот показатель составил 5 млрд рублей. При этом количество выданных виз увеличилось на 21% год к году — до 542 тысяч.Это в 7,5 раз меньше, чем в «доковидные времена» — в 2019 году шенгенские визы получили более 4 млн россиян. В 2024-м больше всего виз гражданам России выдали: Италия (150 тысяч), Франция (120 тысяч), Испания (110 тысяч), Греция (60 тысяч) и Венгрия (23 тысячи).Опрошенные «Ведомостями» эксперты подтвердили, что россияне «переплачивают» за оформление шенгенских виз больше чем в два раза. Например, по состоянию на 2025 год стоимость визы в Грецию достигает 11 тысяч рублей — в начале 2022-го она обходилась россиянам примерно в 5000 рублей. #новости