Артур Томилко
Путешествия

Объединение потребителей предложит Минтрансу ужесточить ответственность иностранных авиакомпаний за нарушение прав россиян

Речь о случаях, когда пассажирам не предоставляют питание при задержках или «намеренно» недогружают багаж.

Фото РБК 
Фото РБК 
  • О планах Объединение общественных потребителей (ООП) «Ъ» рассказал руководитель организации и зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов.
  • По его словам, поводом стала «очередная недогрузка багажа компанией Turkish Airlines». С аналогичными проблемами при перелётах турецкими авиалиниями россияне сталкивались и раньше.
  • ООП считает, что в законодательстве нужно закрепить ответственность иностранных перевозчиков за подобные нарушения — например, сокращать количество их рейсов. Предложение планируют направить в правительство «в ближайшие дни».
  • Один из собеседников «Ъ» в экспертном сообществе инициативу поддержал. Он отметил, что Turkish Airlines не в первый раз «демонстрирует негативное отношение к пассажирам из России». Например, весной 2024 года компания не пускала россиян на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку, ссылаясь на отсутствие багажа, обратных билетов или визовой истории.

