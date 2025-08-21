Власти Таиланда предложили раздать 200 тысячам иностранных туристов бесплатные авиабилеты на рейсы по стране для развития внутреннего туризма

К программе присоединятся шесть местных авиакомпаний.Министерство туризма и спорта Таиланда собирается запросить у кабмина около 700 млн тайских батов на программу “Buy International, Free Thailand Domestic Flights”, пишет The Nation со ссылкой на главу министерства Соравонга Тьентхонга.Её цель — побудить иностранных туристов исследовать места за пределами наиболее популярных городов.Вместе с Управлением по туризму Таиланда в мероприятиях поучаствуют шесть авиакомпаний — Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Airways International, Thai Lion Air и Thai VietJet.Власти хотят выделить по 1750 батов на один билет (около $53,6 или 4300 рублей) или 3500 батов за билет туда-обратно (около $107 или 8600 рублей) с нормой провоза 20 кг багажа.В плане — привлечь не менее 200 тысяч иностранных туристов к путешествиям по всем регионам страны, в частности в места из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сроки поездок, если программу одобрят, — с сентября по ноябрь 2025-го.За первую половину 2025 года Таиланд посетили свыше 16,8 млн иностранных туристов, отмечает The Laotian Times.Источник: Javon Swaby / Pexels#новости