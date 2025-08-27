Популярное
Виктория Ли
Путешествия

Власти Бали попросили иностранцев носить с собой паспорта и разрешение на проживание — из-за усиления полицейских проверок

До этого они предупреждали о «более тщательном» контроле за гостями острова.

Источник: AFP
  • Иммиграционная служба Бали обратилась к иностранцам через видео в Instagram*, где показала, как проводит выборочные проверки в туристических районах. В ролике несколько человек не смогли предъявить документы, подтверждающие личность, или разрешения на проживание. Предусмотрен ли штраф за такие нарушения, пока неизвестно.
  • Видео вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей соцсетей, отмечает SCMP. Одни призвали властей пойти дальше и проверить коворкинги, йога-студии и другие места, популярные среди иностранцев, на предмет визовых нарушений. Другие же считают, что усиление проверок ударит по туризму.
  • В начале августа 2025 года министр иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Агус Андрианто объявил о создании регионального патруля Satgas для борьбы с нарушениями среди иностранных туристов. Первые сто офицеров, экипированных камерами и защитными жилетами, начали патрулировать популярные районы — среди них Чангу, Семиньяк, Убуд и Джимбаран.
  • По данным Ассоциации туроператоров России, поток российских туристов в Индонезию увеличился до 117 тысяч визитов в первом полугодии 2025 года — что на 35,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом свыше 90% россиян выбирают Бали.
  • Российские граждане могут находиться без визы в Индонезии до 30 дней. При незаконном нахождении в стране более 60 суток нарушителям придётся платить штраф в 1 млн индонезийских рупий (4908 рублей по курсу ЦБ на 27 августа 2025 года). Невыплата штрафа грозит задержанием и депортацией.

*Meta, которой принадлежат Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

#новости

