Власти Бали попросили иностранцев носить с собой паспорта и разрешение на проживание — из-за усиления полицейских проверок

До этого они предупреждали о «более тщательном» контроле за гостями острова.Источник: AFPИммиграционная служба Бали обратилась к иностранцам через видео в Instagram*, где показала, как проводит выборочные проверки в туристических районах. В ролике несколько человек не смогли предъявить документы, подтверждающие личность, или разрешения на проживание. Предусмотрен ли штраф за такие нарушения, пока неизвестно.Видео вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей соцсетей, отмечает SCMP. Одни призвали властей пойти дальше и проверить коворкинги, йога-студии и другие места, популярные среди иностранцев, на предмет визовых нарушений. Другие же считают, что усиление проверок ударит по туризму.В начале августа 2025 года министр иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Агус Андрианто объявил о создании регионального патруля Satgas для борьбы с нарушениями среди иностранных туристов. Первые сто офицеров, экипированных камерами и защитными жилетами, начали патрулировать популярные районы — среди них Чангу, Семиньяк, Убуд и Джимбаран.По данным Ассоциации туроператоров России, поток российских туристов в Индонезию увеличился до 117 тысяч визитов в первом полугодии 2025 года — что на 35,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом свыше 90% россиян выбирают Бали.Российские граждане могут находиться без визы в Индонезии до 30 дней. При незаконном нахождении в стране более 60 суток нарушителям придётся платить штраф в 1 млн индонезийских рупий (4908 рублей по курсу ЦБ на 27 августа 2025 года). Невыплата штрафа грозит задержанием и депортацией.*Meta, которой принадлежат Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.#новости