Данила Бычков
Путешествия

Визовый центр Словакии сообщил о возобновлении приёма документов на туристические визы в России

Их выдачу приостановили в 2022 году.

Источник: скриншот vc.ru
  • На сайте визового центра Словакии появилось сообщение о том, что страна возобновила приём документов на туристические визы в России.
  • В визовом центре подтвердили эту информацию, пишет Telegram-канал «Улететь». Подать документы можно в Москве и Санкт-Петербурге.
  • По словам сотрудника визового центра Словакии, решение о возобновлении приёма документов на туристические визы приняли в середине лета 2025 года.
  • В 2023 году оператором визовых услуг Словакии в 18 странах, включая Россию, стала компания BLS International — она также занимается обработкой документов на визы в Испанию и Португалию, отмечает канал.
  • Словакия приостановила выдачу туристических виз россиянам в сентябре 2022 года. Тогда же аналогичное решение приняли Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

