Евгения Евсеева
Путешествия

Авиакомпания «ИрАэро» запустила в продажу билеты на прямые рейсы из Иркутска и Хабаровска на Филиппины

Среди других вариантов — лететь с несколькими пересадками.

  • Из Иркутска рейсы будут отправляться с 25 октября 2025 года, летать авиакомпания будет по субботам. Из Хабаровска — с 28 октября, отправление по вторникам, пишут Telegram-каналы «Улететь» и «Ну чё, народ, погнали!».
  • Прибывать рейсы будут в город Калибо. По пути самолёт сделает техническую остановку в Китае для дозаправки. Время в пути — восемь часов и 15 минут. Стоимость билетов — от 40 тысяч рублей.
  • 27 августа эти же рейсы появились в составе турпакетов у хабаровских туроператоров. Они предлагают путёвки на восемь или 15 дней, в стоимость входят билеты «туда» и «обратно». Полётная программа рассчитана до марта 2026 года.
Источник: Jarno Colijn / Unsplash
  • Прямого авиасообщения с Филиппинами в России пока нет. Виза для россиян не требуется — они могут прибыть в страну на 30 дней. Понадобятся загранпаспорт со сроком действия не меньше шести месяцев и обратный билет.

