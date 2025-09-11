Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
AI
Деньги
Инвестиции
Право
Крипто
Образование
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Путешествия

США частично отменили санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа»

Их ввели в 2023 году.

Обновлено в 19:49 мск. Минфин США выпустил лицензию, разрешающую проводить финансовые операции с «Белавиа» и её «дочками». Лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений.

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • Об отмене санкций сообщил представитель президента США Джон Коул, который встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

Мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. Решение, утверждено всеми соответствующими министерствами и ведомствам, которые вовлечены в эту работу.

Джон Коул, представитель президента США
  • Он добавил, что снятие санкций с «Белавиа» — «это только начало». Дальнейшая нормализация отношений будет зависеть от успеха переговоров по освобождению «отдельных лиц» из белорусских тюрем, отметил Коул.
  • США ввели санкции против «Белавиа» в августе 2023 года. Решение объяснили «репрессиями против гражданского общества и поддержкой боевых действий в Украине».
  • Под санкциями Евросоюза авиакомпания находится с 2021 года. Они продолжают действовать и включают запрет на лизинг самолётов, а также полёты над странами ЕС.

#новости #санкции #сша #беларусь

18
11
2
1
1
138 комментариев