США частично отменили санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа»

Их ввели в 2023 году.Обновлено в 19:49 мск. Минфин США выпустил лицензию, разрешающую проводить финансовые операции с «Белавиа» и её «дочками». Лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений.Источник: ТАССОб отмене санкций сообщил представитель президента США Джон Коул, который встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.Мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. Решение, утверждено всеми соответствующими министерствами и ведомствам, которые вовлечены в эту работу. Джон Коул, представитель президента СШАОн добавил, что снятие санкций с «Белавиа» — «это только начало». Дальнейшая нормализация отношений будет зависеть от успеха переговоров по освобождению «отдельных лиц» из белорусских тюрем, отметил Коул.США ввели санкции против «Белавиа» в августе 2023 года. Решение объяснили «репрессиями против гражданского общества и поддержкой боевых действий в Украине».Под санкциями Евросоюза авиакомпания находится с 2021 года. Они продолжают действовать и включают запрет на лизинг самолётов, а также полёты над странами ЕС.