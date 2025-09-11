Посольство России в Индонезии рекомендовало не выезжать за пределы мест пребывания на Бали после наводнения

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями и правительство провинции объявили чрезвычайное положение сроком на неделю, сообщило диппредставительство.Оно рекомендовало россиянам по возможности не выезжать за пределы мест пребывания и соблюдать осторожность, особенно в наиболее пострадавших районах: Денпасаре, Джембране, Гианьяре, Клунгкунге, Бадунге и Табанане.На Бали обрушилось наводнение из-за сильных проливных дождей 9-10 сентября 2025 года, пишет Reuters. По данным агентства, из-за этого заблокированными оказались основные дороги, в том числе к международному аэропорту.На острове зарегистрировали 18 оползней, уточняет Bloomberg. Подтопленными оказались некоторые рестораны, дома и отели. К 11 сентября «вода ушла», и власти занимаются очисткой улиц, сообщений об отмене рейсов не поступало, пишет Reuters.Денпасар, Бали, 10 сентября 2025 года. Источник: Sonny Tumbelaka / AFP / Getty Images#новости