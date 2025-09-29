Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Путешествия
AI
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Путешествия

Популярная среди туристов деревня в Нидерландах начнёт взимать плату за въезд в размере €17,5

Власти ожидают, что сбор будет приносить в местный бюджет более €20 млн ежегодно.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • Доступ в деревню Заансе Сханс в Нидерландах, которая известна своими ветряными мельницами, станет платным весной 2026 года, пишет BBC. В 2024 году её посетили более 2,6 млн туристов при населении около 100 человек.
  • Цена входного билета составит €17,5 (1700 рублей по курсу ЦБ на 29 сентября 2025 года). В него также войдёт бесплатный доступ в местный музей и внутрь одной из мельниц. Бронировать и оплачивать билеты нужно в онлайне.
  • Местные власти рассчитывают, что платный въезд позволит сократить количество туристов и принести дополнительный доход в бюджет. По подсчётам чиновников, даже если турпоток сократится вдвое, доходы от сбора будут составлять около €25 млн в год.
  • Эти деньги планируют потратить на обслуживание достопримечательностей и строительство новой инфраструктуры. При этом представители местного бизнеса опасаются, что введение сбора негативно скажется на их доходах, отмечает издание.

#новости

8
2
1
1
1 ответ на пост
53 комментария