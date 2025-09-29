Популярная среди туристов деревня в Нидерландах начнёт взимать плату за въезд в размере €17,5

Власти ожидают, что сбор будет приносить в местный бюджет более €20 млн ежегодно. Источник: Getty ImagesДоступ в деревню Заансе Сханс в Нидерландах, которая известна своими ветряными мельницами, станет платным весной 2026 года, пишет BBC. В 2024 году её посетили более 2,6 млн туристов при населении около 100 человек.Цена входного билета составит €17,5 (1700 рублей по курсу ЦБ на 29 сентября 2025 года). В него также войдёт бесплатный доступ в местный музей и внутрь одной из мельниц. Бронировать и оплачивать билеты нужно в онлайне.Местные власти рассчитывают, что платный въезд позволит сократить количество туристов и принести дополнительный доход в бюджет. По подсчётам чиновников, даже если турпоток сократится вдвое, доходы от сбора будут составлять около €25 млн в год.Эти деньги планируют потратить на обслуживание достопримечательностей и строительство новой инфраструктуры. При этом представители местного бизнеса опасаются, что введение сбора негативно скажется на их доходах, отмечает издание.#новости