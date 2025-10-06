Популярное
Таня Боброва
Путешествия

С 6 октября 2025 года при подаче заявлений на визу Кипра нужно сдавать биометрию

Заявителям необходимо лично присутствовать при подаче документов.

Источник: Mikhail Nilov / Pexels
  • Об обновлении правил сообщили в посольстве Кипра в Москве, генконсульстве в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
  • Заявителям теперь нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться при подаче документов, уточняли в кипрской дипмиссии «Вестнику АТОР». Дети в возрасте до 12 лет сдавать отпечатки не будут.
  • Поскольку из-за сбора биометрии заявителям нужно присутствовать лично, с 29 сентября 2025 года дипмиссии перестали принимать заявления на визу по почте или курьером.
  • Сотрудница консульства Кипра в Краснодаре сообщила «Т—Ж», что в учреждении пока не ввели сдачу биометрии при оформлении визы, но ситуация может измениться. Документы также принимают только при личном присутствии заявителя.
  • «Вестник АТОР» объяснял изменения правил в том числе подготовкой Кипра к вхождению в Шенгенскую зону.

#новости #кипр

