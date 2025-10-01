Популярное
Таня Боброва
Путешествия

РЖД начали продавать билеты на скоростной двухэтажный поезд «Буревестник» между Москвой и Нижним Новгородом

Время в пути в одну сторону составит около четырёх часов.

Источник: «Телеграмма РЖД»
  • «Буревестник» начнёт курсировать между Москвой и Нижним Новгородом 3 декабря 2025 года, сообщили в РЖД.
  • На маршруте будут ежедневно курсировать три пары поездов. Отправление из Москвы: с 3 декабря — в 10:05, 20:15, с 4 декабря — ещё и в 13:45. Из Нижнего Новгорода: с 3 декабря — в 15:29, а с 4 декабря ещё в 7:20 и 18:57.
  • По утрам поезд из Москвы будет уходить с Ярославского вокзала, днём и вечером — с Восточного. Поезда, отправляющиеся из Нижнего Новгорода утром и днём, будут прибывать на Восточный вокзал Москвы, а вечерний — на Ярославский.
  • В составе — двухэтажные вагоны с местами для сидения, СВ, вагон-ресторан и купейный штабной вагон. Всего — более 730 мест. На момент написания заметки билет на «Буревестник» с отправлением 3 декабря из Москвы стоит от 1571 рубля за сидячее место.
Источник: «Телеграмма РЖД»
  • Одноэтажный фирменный поезд «Буревестник» курсировал между Москвой и Нижним Новгородом с 1965-го по 2014 год, следует из материалов РЖД.

#новости #ржд

