«Яндекс Путешествия» добавили около 200 тысяч отелей в Азии — в Китае, Японии, Таиланде и Вьетнаме

Больше всего китайских — 125 тысяч.Национальный парк Чжанцзяцзе в Китае. Источник: Robynne O / UnsplashСервис расширил количество партнёров для работы за рубежом — после их подключения на платформе появилось больше 350 тысяч новых отелей, сообщила компания.Из них около 200 тысяч пришлось на страны азиатских направлений и около 150 тысяч – на страны Европы, а также Турцию и ОАЭ.Больше всего новых отелей появилось в Китае — 125 тысяч. Доступны гостиницы разной «звёздности» в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Харбине, Урумчи, Гонконге, Дуньхуане, Чжанцзяцзе и других городах.Все новые отели появятся на сервисе в ближайшие дни. Оплатить бронирование можно картами российских банков.#новости #яндекспутешествия #китай