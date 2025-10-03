Популярное
Евгения Евсеева
Путешествия

«Яндекс Путешествия» добавили около 200 тысяч отелей в Азии — в Китае, Японии, Таиланде и Вьетнаме

Больше всего китайских — 125 тысяч.

Национальный парк Чжанцзяцзе в Китае. Источник: Robynne O / Unsplash
Национальный парк Чжанцзяцзе в Китае. Источник: Robynne O / Unsplash
  • Сервис расширил количество партнёров для работы за рубежом — после их подключения на платформе появилось больше 350 тысяч новых отелей, сообщила компания.
  • Из них около 200 тысяч пришлось на страны азиатских направлений и около 150 тысяч – на страны Европы, а также Турцию и ОАЭ.
  • Больше всего новых отелей появилось в Китае — 125 тысяч. Доступны гостиницы разной «звёздности» в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Харбине, Урумчи, Гонконге, Дуньхуане, Чжанцзяцзе и других городах.
  • Все новые отели появятся на сервисе в ближайшие дни. Оплатить бронирование можно картами российских банков.

#новости #яндекспутешествия #китай

6
1
13 комментариев