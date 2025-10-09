Популярное
Данила Бычков
Путешествия

«Человеку могут отказать во въезде, но это не массовая история»: в НОТК ответили на сообщения о россиянке, которую не пустили в Южную Корею, поскольку она «не смогла назвать достопримечательности»

Девушка провела четыре дня в комнате для депортации.

  • 7 октября 2025 года Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал историю российской туристки, которую не впустили в Южную Корею, а затем депортировали — якобы она не смогла ответить на вопросы о «названиях корейских улиц и музеев» на дополнительном интервью с пограничниками.
  • Девушка заявила, что опрос длился около четырёх часов, затем ей отказали во въезде в страну и отправили в комнату для депортации, где она провела четыре дня, прежде чем смогла вернуться в Россию.
  • 9 октября 2025 года Национальная организация туризма Кореи (НОТК) уточнила «Вестнику АТОР», что «тому или иному человеку могут отказать во въезде», но не подтвердили, что это «массовая история в отношении россиян». В организации отметили, что российские туроператоры, продающие туры в Южную Корею, не сообщали о подобных проблемах у своих клиентов.
  • В НОТК также посоветовали российским туристам «быть готовыми дать исчерпывающие ответы на вопросы, которые могут быть заданы миграционным офицером — в том числе о цели визита, маршруте, месте пребывания и достаточности финансовых средств».

#новости

