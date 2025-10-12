Популярное
Ася Карпова
Путешествия

В странах ЕС начали внедрять новую систему пересечения внешних границ по биометрии

С 12 октября 2025 года она начала действовать в аэропорту Мадрида.

Система въезда и выезда по биометрии Entry/Exit System (EES). Источник: Reuters
  • Для пограничного контроля на внешних границах Евросоюза будет использоваться система распознавания лиц и отпечатков пальцев.
  • У граждан стран, которые не входят в ЕС, будут собирать биометрические данные во время въезда в Шенгенскую зону. Речь идёт о фотографиях лиц и отпечатках пальцев. При последующих поездках понадобится только проверка лица.
  • 12 октября 2025 года система начала действовать в аэропорту Мадрида в Испании, предупредили в пресс-службе МИД России. Затем она будет внедряться поэтапно в других пунктах контроля на границах, в том числе морских и наземных.
  • К 10 апреля 2026 года система будет действовать по всей внешней границе ЕС. К этому времени штампы в паспортах заменят электронными записями в базе данных.

