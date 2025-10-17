Популярное
Данила Бычков
Путешествия

Власти Черногории планируют «очень скоро» привести визовый режим в соответствие с правилами ЕС — это может означать отмену безвизового въезда для россиян

Пока граждане России могут находится в стране без визы до 30 дней.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
  • Президент Черногории Яков Милатович рассчитывает, что страна сможет завершить процесс вступления в ЕС к 2028 году, пишет Politico. При этом зависимость Черногории от российских туристов и инвесторов может стать препятствием для этого, отмечает издание.
  • Граждане России могут находиться в стране без визы до 30 дней, также россияне остаются крупнейшими иностранными инвесторами в экономику Черногории, подчёркивает Politico.
  • Милатович заявил, что власти страны пытаются отложить введение виз для россиян, чтобы туристический сектор «оставался жизнеспособным». Тем не менее, по его словам, Черногория приведёт свой визовый режим в соответствие с ЕС «очень скоро».
  • По данным статистического агентства Monstat, в 2024 году Черногорию посетили более 475 тысяч россиян — около 18% от общего турпотока за год, который составил 2,6 млн человек.

#новости #черногория

