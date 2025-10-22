РЖД рассказали об изменении правил оформления заграничных билетов для детей — их можно будет купить только по загранпаспорту

Оформить билет как раньше по свидетельству о рождении будет нельзя.Источник: «Телеграмма РЖД»Оформить билеты на детей — граждан России до 14 лет — для выезда за пределы страны можно будет только по загранпаспорту, свидетельство о рождении не подойдёт, рассказали в РЖД. Новые правила касаются поездов с отправлением с 20 января 2026 года.Дети, выехавшие за пределы России по свидетельству о рождении до этой даты, смогут вернуться по свидетельству и после 20 января. Изменения правил касаются в том числе поездок в Беларусь, Казахстан и Абхазию, отметили в компании.При покупке билета по льготным тарифам и посадке по ним в поезд ребёнку нужно подтвердить российское гражданство. Это можно сделать, показав свидетельство о рождении с соответствующим штампом, а для детей старше 14 лет — общегражданский паспорт.РЖД объяснили, что правила поменяли после внесения изменений в законы о государственной границе России и о порядке выезда и въезда в Россию.#новости #ржд