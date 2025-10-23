РЖД возобновят прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы

Оно было приостановлено между городами в 2017 году.Источник: «Телеграмма РЖД»Российский перевозчик возобновит сообщение по согласованию с «Казахстан темир жолы». Беспересадочные вагоны будут курсировать через день. Время в пути составит около 3,5 суток.Из Алматы вагоны отправятся с 26 октября 2025 года в 20:00 по местному времени в составе поезда №7/8 Алматы — Саратов. Из Москвы — с 30 октября в 19:27 мск в составе поезда №85/86 Москва — Дербент.Остановки для посадки и высадки пассажиров будут в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других пунктах. Компания открыла продажи билетов.#новости #ржд