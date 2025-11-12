Ryanair полностью перешла на электронные посадочные талоны — распечатанные принимать больше не будут

Новые правила вступили в силу 12 ноября 2025 года.Источник: ReutersТеперь для посадки на рейс пассажирам нужно обязательно предоставить электронный посадочный талон, сгенерированный в приложении авиакомпании, говорится в заявлении Ryanair. Предварительно также необходимо пройти онлайн-регистрацию.Пассажиры больше не смогут предоставить распечатанные посадочные талоны — в Ryanair заявили, что это поможет экономить около 300 тонн бумаги ежегодно. Кроме того, электронные посадочные талоны «снижают стоимость билетов и улучшают обслуживание клиентов».В случае потери смартфона, а также если устройство разрядится до посадки на самолёт, пассажир сможет бесплатно получить посадочный талон в аэропорту, но только при условии, что он уже зарегистрировался онлайн. Регистрация на рейсы Ryanair в аэропорту стоит €55 (примерно 5,1 тысячи рублей по курсу ЦБ на 12 ноября 2025 года), пишет The Irish Times.В Ryanair отметили, что более 80% пассажиров и так пользовались электронными посадочными талонами. В 2023 году авиакомпания Emirates полностью отказалась от бумажных билетов на рейсах, вылетающих из Дубая.#новости #ryanair