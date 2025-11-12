Популярное
Евгения Евсеева
Путешествия

Азиатский лоукостер AirAsia запланировал начать полёты в Россию

Первый рейс — из таиландского Бангкока в Москву.

Источник: Getty Images
  • Запустить его собираются в течение полугода, рассказал в интервью «Радио РБК» глава компании Тони Фернандес.
  • Полёты будут выполнять на Airbus A330, средняя стоимость билетов по этому маршруту составит $175-200 (14,2-16,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 12 ноября 2025 года).
  • «Это исторический рейс для AirAsia», — отметил Фернандес. Он обещал, что полетит на нём сам.
  • По оценкам AirAsia, пассажиропоток в Россию составит около полумиллиона человек в год, в Азию — порядка 600-650 тысяч россиян ежегодно.
  • AirAsia также собирается в будущем запустить рейсы из Японии во Владивосток. Фернандес отметил, что компания не боится санкций и репутационных рисков из-за полётов в Россию. «Пока мы играем по правилам, проблем не вижу», — отметил он.
  • Авиакомпания начала работу в 1996 году, базируется в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии. Она выполняет рейсы более чем по 100 направлениям почти в 20 странах, включая Японию, Сингапур, Шри-Ланку, Индию, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Казахстан, Узбекистан.

