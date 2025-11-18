Популярное
Евгения Евсеева
Путешествия

Сервис для поиска билетов и отелей «Туту» купил домен travel.ru

Он мог стоить «десятки и сотни миллионов» рублей, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Источник: скриншот vc.ru 
Источник: скриншот vc.ru 
  • Операционная компания «Туту» — ООО «Новые туристические технологии» — стала владельцем товарного знака «Travel.ru туризм и путешествия». Ещё в августе 2025 года к OOO перешёл и домен travel.ru, пишут «Ведомости».
  • Товарный знак до этого принадлежал ООО «Технологии туризма», а домен — американской Rus Travel Group. Сайт не обновляется с августа 2025 года, сервисы бронирования на нём не работают.
  • Домен travel.ru зарегистрирован в 1997 году, а в 1998-м заработал одноимённый туристический сайт. Его основала Ася Патрышева при поддержке Mail.ru (сейчас — VK), владевшего затем 51% проекта.
  • В 2004-м Mail.ru продал свой пакет сети турагентств «Магазин горящих путевок». В 2013-м сайт целиком выкупил сервис бронирования отелей Oktogo, но в 2017-м проект прекратил работу из-за финансовых проблем.

