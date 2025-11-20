Китай с 20 ноября 2025 года ввёл электронные въездные карты — но бумажный вариант останется

Заполнить карту можно заранее. Источник: UnsplashОформить её можно на специальном сайте — нужно загрузить фотографию паспорта, указать цель поездки и ввести другие данные. После этого система сгенерирует QR-код — его нужно сохранить и предъявить при прохождении границы Китая.QR-код действует только 24 часа — поэтому оформить въездную карту стоит перед вылетом.Заполнять карту необходимо как пассажирам с визой, так и въезжающим без неё. Транзитным пассажирам, следующим через Китай в другую страну, делать это нужно.Карту необязательно заполнять заранее — это можно сделать по прилёте через смартфон, терминал в аэропорту или в бумажной форме.#новости #китай