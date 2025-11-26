Черногория отменит безвизовый режим для россиян к концу сентября 2026 года

Страна планирует привести свою визовую политику в соответствие со стандартами ЕС. Фото «РИА Новости» Черногория должна выполнить обязательства, взятые в рамках процедуры вступления в Евросоюз, пояснили RTVI в посольстве страны. Это в том числе предполагает введение визового режима для граждан России.Привести визовую политику в соответствие со стандартами ЕС власти планируют к концу третьего квартала 2026 года. Пока россияне могут въезжать в Черногорию и находиться на территории страны без визы до 30 дней, отметили в посольстве.В октябре 2025 года президент Черногории Яков Милатович рассказал, что власти пытаются отложить введение виз для россиян, чтобы туристический сектор «оставался жизнеспособным». При этом он уточнил, что стране «очень скоро» потребуется пересмотреть визовую политику.По данным статистического агентства Monstat, в 2024 году Черногорию посетили более 475 тысяч россиян — около 18% от общего турпотока, который составил 2,6 млн человек.#новости #черногория